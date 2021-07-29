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США раскритиковали Грузию за выход из соглашения с оппозицией

Lenta.ruиещё 7
33 минуты назад

Посольство США в Грузии раскритиковало решение правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» аннулировать соглашение, которое было подписано между ней и представителями оппозиционных партий 19 апреля. Заявление опубликовано на сайте дипломатического представительства.

США раскритиковали Грузию за выход из соглашения с оппозицией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В пресс-релизе сказано, что Соединенные Штаты «обеспокоены и раздражены» односторонним выходом правящей политической силы из соглашения, подписание которого было достигнуто благодаря длительным и трудным переговорам между всеми участниками конфликта в стране.

«Вашингтон все больше тревожится по поводу повторяющихся неудач на пути к демократическому будущему Грузии», — отмечается в сообщении.

В американском посольстве подчеркнули необходимость соблюдения соглашения, так как, помимо его направленности на завершение политического кризиса в Грузии, оно также является дорожной картой для демократических реформ, необходимых стране для вступление в Европейский союз (ЕС) и НАТО.

28 июля стало известно, что правящая партия Грузии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» отказалась от соблюдения соглашения о выходе из кризиса. По словам председателя политической силы Ираклия Кобахидзе, документ не показал своей эффективности, что подтвердили последние акции протеста оппозиционных депутатов и журналистов. Депутат добавил, что аннулирование соглашения позволит стране наладить политические процессы в соответствии с конституционным порядком.

Политическое соглашение между правящей «Грузинской мечтой» и частью оппозиции при посредничестве США и ЕС было подписано 19 апреля.

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