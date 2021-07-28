Тихановская раскрыла детали отъезда из Белоруссии

«Во-первых, хорошо, что нет у истории сослагательного наклонения. Потому что, оглядываясь назад, наверняка, были сделаны ошибки. И лично с моей стороны, мне кажется, что сейчас я бы не уехала из страны в тот момент», — сказала она.