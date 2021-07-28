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Вассерман: "У Китая есть ракеты, способные достичь любой точки США"

Мария Иванова
35 минут назад

Публицист, многократный победитель «Своей игры» Анатолий Вассерман заявил, что у Китая есть ракеты, способные достичь любой точки США и в то же время недоступные для атак американцев. Об этом сообщает РИА ФАН.

Вассерман: "У Китая есть ракеты, способные достичь любой точки США"
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Вассерман отметил, что таких ракет немного - около сотни, а скрыты они в горах.

«Это место расположено довольно близко к нашей территории. Благодаря этому Китай получит нашу противоракетную оборону, когда она будет развита», - заявил он.

По его словам, ракеты размещены в шахтах, «в довольно сложном рельефе». Американцы не могут добраться до них со своей территории, но способны отправить беспилотник со взрывчаткой.

«Этого хватит, чтобы заклинить крышку люка и на некоторое время вывести ее из строя», - заявил Вассерман.

Именно поэтому, по его мнению, Китаю понадобилась новая баллистическая ракета JL-3, созданная для подлодок проекта 094A «Цзинь». В мае СМИ писали, что эта ракета способна поражать цели в глубине территории США: ее дальность составляет 10-14 тысяч километров, количество ядерных боеголовок достигает четырех. Официально эту информацию в Пекине не подтверждали.

«Лодка теоретически позволяет ударить не только по территории США, но и по другой важной зоне. Их число можно нарастить в случае необходимости», - отметил Вассерман.

В мире,Анатолий Вассерман,Китай,Соединенные Штаты,
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