Вассерман: "У Китая есть ракеты, способные достичь любой точки США"

Публицист, многократный победитель «Своей игры» Анатолий Вассерман заявил, что у Китая есть ракеты, способные достичь любой точки США и в то же время недоступные для атак американцев. Об этом сообщает РИА ФАН.

Вассерман отметил, что таких ракет немного - около сотни, а скрыты они в горах.

«Это место расположено довольно близко к нашей территории. Благодаря этому Китай получит нашу противоракетную оборону, когда она будет развита», - заявил он.

По его словам, ракеты размещены в шахтах, «в довольно сложном рельефе». Американцы не могут добраться до них со своей территории, но способны отправить беспилотник со взрывчаткой.

«Этого хватит, чтобы заклинить крышку люка и на некоторое время вывести ее из строя», - заявил Вассерман.

Именно поэтому, по его мнению, Китаю понадобилась новая баллистическая ракета JL-3, созданная для подлодок проекта 094A «Цзинь». В мае СМИ писали, что эта ракета способна поражать цели в глубине территории США: ее дальность составляет 10-14 тысяч километров, количество ядерных боеголовок достигает четырех. Официально эту информацию в Пекине не подтверждали.