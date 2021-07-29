"Паспорт евреев": лидер Green Grey обвинил Украину в «убийстве» русского языка

«Если на такое не реагировать, то еще пять-шесть таких вот Дней независимости, мы скоро получим в Украине документ о русскоговорящем человеке, куда мы можем со своим русским языком ходить, а куда не можем. Это будет как паспорт евреев», — заключил он.