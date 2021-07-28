Обзор иноСМИ: самолеты «Судного дня» разработают по приказу Путина

«Никто не спасется»: самолеты «Судного дня» разработают по приказу Путина

Фото: Рамблер Рамблер

Президент России Владимир Путин руководит строительством двух новых самолетов «Судного дня», которые станут центрами управления на случай ядерного конфликта, сообщает Fox News. Строительство первого из двух самолетов ведется в Воронеже, оба самолета станут модификацией Ил-96 и заменят Ил-80.

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Портал «ИноСМИ» собрал комментарии американских читателей к новости о самолетах. «Если бабахнет, никто не спасется», - уверен Razecs. Joeyd965 заявил, что Россия опасается «не только США, но еще больше - Китая», но пользователь brian_daffy добавил, что Россия вряд ли боится США «при нынешней-то администрации».

«Тревожный звоночек» для Байдена

Газета The Boston Globe считает, что недавняя статья президента РФ Владимира Путина, в которой он рассказал об историческом единстве россиян и украинцев, должна стать «тревожным звоночком» для главы США Джо Байдена. По версии издания, слов Путина об «одном народе» должно было хватить, чтобы «привести в ужас» руководство Украины.

The Boston Globe отмечает, что на этой неделе, как раз тогда, когда США могли бы поддержать Киев, администрация Байдена устранила последние препятствия для «Северного потока - 2». По версии газеты, Байден все еще может помочь Украине, взяв на себя ведущую роль в переговорах по Донбассу, увеличив военную помощь Киеву, а также назначив Украину основным союзником вне НАТО.

«Немецкая помощь Украине - мизер»

Историк, сотрудник Института украиноведения Павел Артимишин заявил, что финансовая помощь, которую Берлин направит Киеву после запуска «Северного потока-2», не сможет даже частично компенсировать убытки страны. Об этом сообщает украинское издание «День».

Германия решила выделить около 200 миллионов евро на поддержку украинский энергетики, а также создать для страны «зеленый фонд» в один миллиард долларов. Артимишин заявил, что «с точки зрения экономики - это мизер». По подсчетам министра финансов Украины Сергея Марченко, после запуска СП-2 Киев будет терять на транзите газа по 1,5 миллиарда долларов ежегодно. По мнению историка, от последствий запуска СП-2 Украина может защититься, усиливая вооруженные силы, дипломатию и вкладывая деньги в науку и культуру.

Как Евросоюз борется с «мигрантами Лукашенко»

В обычный год границу Литвы и Белоруссии незаконно пересекают от 50 до ста человек, но за последние несколько месяцев их счет пошел уже на третью тысячу. В Европе уверены, что это спланированная операция белорусских властей, сообщает YLE.

ЕС направил на помощь Литве пограничников из других стран, в том числе из Финляндии. На продолжительной границе Литвы и Белоруссии нет забора, вместо него - вспаханная полоса: если нарушитель незаконно пересечет границу, то его следы останутся на земле. Именно эти следы ищут пограничники. В последнее время через Белоруссию в ЕС в основном попадают нелегальные мигранты из Африки и с Ближнего Востока (только в июле границу пересекли 1400 просителей убежища). На фоне этого власти Финляндии начали обсуждать возможное повторение миграционного кризиса.

«Грязная, опасная и вонючая»: французы не готовы купаться в Сене к ОИ-2024

На Олимпиаде-2024 мэрия Парижа планирует провести триатлон и заплыв на десять километров в Сене. Как пишет Le Figaro, большинство французов сомневаются, что эта идея осуществима.