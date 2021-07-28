В Женеве стартовали переговоры РФ и США по стратегической стабильности

Новый раунд консультаций по стратегической стабильности между Россией и США в эти минуты начался в Женеве. Об этом сегодня, 28 июля информагентству ТАСС сообщил дипломатический источник.

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"Встреча началась", - уточнил собеседник агентства.

Отмечается, что российскую делегацию на консультациях возглавляет заместитель руководителя МИД Сергей Рябков, американскую - первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман. Эта встреча стала первыми консультациями представителей двух государств по стратегической стабильности в текущем году.

Накануне в МИД РФ рассказали об ожиданиях от встречи с США по стратегической стабильности. Москва направила Вашингтону предложения по повестке дня переговоров по стратегической стабильности, при этом Россия не завышает планку ожиданий от этой встречи, отмечал замглавы МИД Сергей Рябков.

Он также добавил, что не во всем мнения сторон идентичны.

«Это очевидно и понятно, но встреча для того и организуется, чтобы начать процесс и детально исследовать то, где у нас имеются расхождения, и постараться нащупать направления для общей работы, где есть какое-то будущее», – пояснил замминистра.

Он уточнил, что РФ надеется на встрече в Женеве по стратегической стабильности увидеть, насколько серьезным является настрой США что касается налаживания диалога с Москвой поданному вопросу.