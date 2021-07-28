Президент Франции Эммануэль Макрон посетил Французскую Полинезию и стал похож на “рождественскую ёлку”. Видео набрало популярность в социальных сетях.
На кадрах видно, как по местной традиции на французского лидера вешают большое количество венков из цветов. Один из пользователей интернета подредактировал видео таким образом, что Макрон в конце оказался весь в венках. Ролик за сутки посмотрели уже более 4-х млн раз.
Стоит отметить, что во время визита Макрону дали новое имя - Te Hakaiki Taha'oa, что переводится как «великий вождь, который шагает вперёд и пойдёт далеко»