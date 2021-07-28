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Затопленный компьютерный клуб на Филиппинах сняли на видео

Александр Кузьмин
45 минут назад

Прошедшее недавно наводнение на Филиппинах не помешало местным геймерам посетить затопленный компьютерный клуб. Видео удивили пользователей социальных сетей.

На кадрах можно увидеть, как несколько парней сидят по пояс в воде за столами с компьютерами. На мониторах видно, что геймеры во что-то играют.

Напомним, что наводнение, вызванное сильными ливнями спровоцировало эвакуацию жителей на Филиппинах. В отдельных частях Манилы, столицы Филиппин, вода поднялась по пояс и парализовала движение автомобилей.

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