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Байден: у экономики России есть только ядерное оружие и нефть

RT на русскомиещё 9
28 минут назад

Президент США Джо Байден заявил, что экономика России опирается только на ядерное оружие и нефтяные ресурсы.

Байден: у экономики России есть только ядерное оружие и нефть
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщает ТАСС, Байден заявил об этом в штаб-квартире офиса директора Национальной разведки, напомнив, что встречался с президентом России Владимиром Путиным в Женеве.

Байден отметил, что у Путина «есть реальная проблема», поскольку он руководит «экономикой, у которой есть ядерное оружие и нефтяные скважины, а больше ничего».

«Он (Путин) знает, что действительно находится в неприятном положении, и это, на мой взгляд, делает его еще более опасным», — отметил Байден.

Также Байден заявил, что Россия «уже вмешивается» в предстоящие американские выборы в конгресс, «распространяя дезинформацию».

В мире,Джозеф Байден,Владимир Путин,Россия,Соединенные Штаты,
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