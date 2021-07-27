Сербы парализовали работу парламента Боснии и Герцеговины

В предыдущий день лидеры парламентских партий Республики Сербской единогласно приняли решение о том, что представители РС не будут участвовать в работе органов власти на уровне БиГ пока в силе остается постановление верховного представителя международного сообщества по БиГ Валентина Инцко о запрете отрицания «геноцида мусульман» в Сребренице.

«У нас время от времени должны происходить кризисные ситуации. Эти важные и, по моему мнению, положительные решения должны были вызвать реакцию. Я думаю, что не надо подливать масло в огонь, мы должны подождать, и обстановка успокоится. Верховный представитель останется, боннские полномочия останутся, институты снова заработают», — процитировал телеканал РТС слова председателя Палаты народов Парламентской ассамблеи БиГ Бакира Изетбеговича.

Напомним, что ранее Россия и Китай внесли в СБ ООН проект резолюции о прекращении мандата верховного представителя по БиГ, но этот документ не прошел голосование в Совбезе. Политический кризис в Боснии и Герцеговине разыгрался после того, как новым верховным представителем, в обход СБ ООН, был назначен немецкий дипломат Кристиан Шмидт. Валентин Инцко, который 31 июля покидает пост верховного представителя, перед самым окончанием мандата решил воспользоваться боннскими полномочиями и навязать Республике Сербской новый закон, предусматривающий уголовную ответственность за отрицание «геноцида» в Сребренице в 1995 году.