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Страны, стремящиеся в Евросоюз, продлили санкции против Крыма и Севастополя

Газета.Ru
28 минут назад

Пять стран-партнеров Брюсселя, претендующие на вступление в Европейский союз, продлили санкции против России, связанные с непризнанием вхождения в состав страны Республики Крым и города Севастополя. Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

«Страны-кандидаты (на вступление в ЕС — прим. ред.) Черногория и Албания, член европейской зоны свободной торговли Норвегия, а также Украина и Грузия объявили о присоединении к решению Совета ЕС от 21 июня 2021 года, согласно которому Совет ЕС принял решение продлить санкции до 23 июня 2022 года», — отмечается в заявлении.

Эти государства присоединились к санкционному давлению на Россию в 2014 году, когда заработал этот политический инструмент, и каждый год подтверждают свое решение. Изначально стран должно было быть шесть — ЕС рассчитывал также на Турцию, однако Анкара ответила отказом.

Ранее Европейский союз продлил до 23 июня 2022 года продлил санкции в отношении России «за незаконную аннексию Крыма и Севастополя». Речь идет об ограничении экономических отношений Евросоюза с Крымом и Севастополем.

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