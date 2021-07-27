Пять стран-партнеров Брюсселя , претендующие на вступление в Европейский союз , продлили санкции против России , связанные с непризнанием вхождения в состав страны Республики Крым и города Севастополя . Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

«Страны-кандидаты (на вступление в ЕС — прим. ред.) Черногория и Албания , член европейской зоны свободной торговли Норвегия, а также Украина и Грузия объявили о присоединении к решению Совета ЕС от 21 июня 2021 года, согласно которому Совет ЕС принял решение продлить санкции до 23 июня 2022 года», — отмечается в заявлении.

Эти государства присоединились к санкционному давлению на Россию в 2014 году, когда заработал этот политический инструмент, и каждый год подтверждают свое решение. Изначально стран должно было быть шесть — ЕС рассчитывал также на Турцию, однако Анкара ответила отказом.