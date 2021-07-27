В Швейцарии закрыто связанное с "делом Магнитского" расследование

Швейцария закрыла расследование по подозрению в отмывании денег, связанное с делом о смерти в 2009 году в СИЗО "Матросская Тишина" аудитора Сергея Магнитского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федеральную прокуратуру страны.

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"Основываясь на обширных изысканиях, Управление федерального прокурора может подтвердить, что это расследование не вскрыло каких-либо свидетельств, которые обосновывали бы обвинения против кого-либо в Швейцарии", - сказано в сообщении ведомства.

При этом прокуратура конфисковала "более 4 млн франков" ($4,3 млн по текущему курсу) из замороженных в начале следствия в Швейцарии активов на общую сумму около $19,5 млн. В рамках дела не рассматривались обстоятельства смерти Сергея Магнитского.

Ранее в Бельгии у двоих россиян изъяли 400 тысяч по делу Hermitage Capital.

Дело Hermitage Capital касается украденных в 2007 году из российского бюджета 5,4 млрд руб. Об этом стало известно после заявления юриста Сергея Магнитского.