Литовского оппозиционера осудили за шпионаж в пользу России

Шяуляйский окружной суд в Литве признал бывшего председателя литовского Социалистического народного фронта (СНФ) Альгирдаса Палецкиса виновным в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Delfi.

Литовский предприниматель Деймантас Бертаускас, признавший свою вину и давший показания против оппозиционера, был освобожден от уголовной ответственности.

Генеральная прокуратура Литвы запрашивала для Палецкиса девять лет лишения свободы. Суд приговорил его к шести годам заключения. На данный момент приговор не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционном суде.