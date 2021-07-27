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Литовского оппозиционера осудили за шпионаж в пользу России

Lenta.ru
30 минут назад

Литовского оппозиционера осудили за шпионаж в пользу России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Шяуляйский окружной суд в Литве признал бывшего председателя литовского Социалистического народного фронта (СНФ) Альгирдаса Палецкиса виновным в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает Delfi.

Литовский предприниматель Деймантас Бертаускас, признавший свою вину и давший показания против оппозиционера, был освобожден от уголовной ответственности.

Генеральная прокуратура Литвы запрашивала для Палецкиса девять лет лишения свободы. Суд приговорил его к шести годам заключения. На данный момент приговор не является окончательным и может быть обжалован в Апелляционном суде.

По информации литовской Генпрокуратуры, с февраля 2017-го по октябрь 2018 года Бертаускас и Палецкис сотрудничали со Службой внешней разведки и несколькими гражданами России. Предполагается, что обвиняемые за денежное вознаграждение собирали данные по заказу спецслужб.

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