Обзор иноСМИ: украинцы и россияне «возрождают СССР» в Турции

Украинское издание «Страна» рассказало, что каждое лето в Анталье украинцы и россияне «возрождают Советский Союз», несмотря на Крым и Донбасс. Сотрудница одного из турецких отелей, уроженка Запорожья Наталья рассказала, что люди «перегорели» и больше не хотят конфликтовать.
«Несколько лет назад и драки были, и просто ругань. < > Я заметила, что люди, узнав, что один из Украины, а другой из России, предпочитают просто не говорить о политике, а общаются на отстраненные темы. < > А бывают и братания», - рассказала Наталья.
По ее словам, чаще всего общий язык с россиянами находят туристы из Харькова и Одессы. Украинский депутат Илья Кива, отдыхающий в Турции, рассказал, что общение россиян и украинцев «пропитано сожалением», они задаются вопросом «что же с нами произошло?». Аниматор, уроженец Харькова Сергей Фурдак рассказал, что нередко россияне и украинцы в караоке вместе поют «Твои глаза» Светланы Лободы.
База, созданная США в греческом городе Александруполис для сдерживания России и Турции, превратилась в большой арсенал, пишет турецкое издание Haber7. «ИноСМИ» отмечают, что турецкие пользователи винят в этом греков и опасаются поглощения Турции.
На базу привезли не менее 400 единиц военной техники, включая танки M1A2 Abrams, бронетранспортеры M1117 и боевые машины пехоты M2 Bradley. Часть вооружений отправили в Болгарию и Румынию для проведения учений НАТО, а часть осталась в Греции.
«Эээ, вот и причина, по которой они против С-400. Их цель - поглотить Турцию», - заявил в комментариях к материалу пользователь хХусейн. АЛПАСЛАН написал, что «все это из-за греков-трусов». «Греция не понимает, что ее оккупируют » - отметил он.
Глава энергетических программ украинского Центра мировой экономики Валентин Землянский заявил «Главреду», что после запуска «Северного потока-2» транзит через Украину станет минимальным. По его мнению, страна потеряет минимум половину от прибыли газотранспортной системы, которая в 2020 году составила около 1,7 миллиарда долларов.
По словам Землянского, завершение проекта открывает «нерадужные перспективы» для украинцев - страна «выпадает из логики европейского газового рынка». «Если удастся урегулировать политические отношения между Киевом и Москвой, то Украина после достройки СП-2 может рассчитывать на статус восточноевропейского газового хаба», - заявил эксперт. В противном случае, по его словам, объемы транзитного газа окажутся минимальны, так как это станет экономически невыгодно европейцам.
По данным Европейского Объединенного исследовательского центра (JRC), в ЕС за время пандемии коронавируса вдвое увеличилось количество людей, чувствующих себя одинокими. Как рассказал EU Reporter, каждый четвертый гражданин Евросоюза испытал на себе одиночество.
По сравнению с 2016 годом уровень одиночества среди жителей ЕС в возрасте 18–35 лет вырос в четыре раза. В 2016-м около 12 процентов европейцев чувствовали себя одинокими, а в 2020-м - 25 процентов. Отчет JRC стал первым шагом к совместному проекту Европарламента и Еврокомиссии по сбору данных о масштабах одиночества в ЕС. После 2022 года в Евросоюзе планируют создать онлайн-платформу для мониторинга одиночества и поиска эффективного решения этой проблемы.
МИД Китая опубликовал твит, в котором призвал США «подавать хороший пример соблюдения международных норм, а не наоборот». Как сообщает Fox News, американцы сочли это троллингом, а сенатор от Техаса Тед Круз в ответ составил «некоторые международные правила для Коммунистической партии Китая».
«Не убивайте людей, не пытайте невинных, не заставляйте матерей делать аборты, не создавайте концлагеря, не совершайте геноцид против уйгуров, не скрывайте пандемию, ставшую причиной более четырех миллионов смертей во всем мире», - заявил сенатор.