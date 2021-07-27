Обзор иноСМИ: украинцы и россияне «возрождают СССР» в Турции

Братаются и поют Лободу: как украинцы и россияне «возрождают СССР» в Турции

Украинское издание «Страна» рассказало, что каждое лето в Анталье украинцы и россияне «возрождают Советский Союз», несмотря на Крым и Донбасс. Сотрудница одного из турецких отелей, уроженка Запорожья Наталья рассказала, что люди «перегорели» и больше не хотят конфликтовать.

«Несколько лет назад и драки были, и просто ругань. < > Я заметила, что люди, узнав, что один из Украины, а другой из России, предпочитают просто не говорить о политике, а общаются на отстраненные темы. < > А бывают и братания», - рассказала Наталья.

По ее словам, чаще всего общий язык с россиянами находят туристы из Харькова и Одессы. Украинский депутат Илья Кива, отдыхающий в Турции, рассказал, что общение россиян и украинцев «пропитано сожалением», они задаются вопросом «что же с нами произошло?». Аниматор, уроженец Харькова Сергей Фурдак рассказал, что нередко россияне и украинцы в караоке вместе поют «Твои глаза» Светланы Лободы.

«Все из-за греков-трусов»: США разместили на границе с Турцией 400 танков

База, созданная США в греческом городе Александруполис для сдерживания России и Турции, превратилась в большой арсенал, пишет турецкое издание Haber7. «ИноСМИ» отмечают, что турецкие пользователи винят в этом греков и опасаются поглощения Турции.

На базу привезли не менее 400 единиц военной техники, включая танки M1A2 Abrams, бронетранспортеры M1117 и боевые машины пехоты M2 Bradley. Часть вооружений отправили в Болгарию и Румынию для проведения учений НАТО, а часть осталась в Греции.

«Эээ, вот и причина, по которой они против С-400. Их цель - поглотить Турцию», - заявил в комментариях к материалу пользователь хХусейн. АЛПАСЛАН написал, что «все это из-за греков-трусов». «Греция не понимает, что ее оккупируют » - отметил он.

Эксперт предрек Украине миллиардные убытки из-за «Северного потока-2»

Глава энергетических программ украинского Центра мировой экономики Валентин Землянский заявил «Главреду», что после запуска «Северного потока-2» транзит через Украину станет минимальным. По его мнению, страна потеряет минимум половину от прибыли газотранспортной системы, которая в 2020 году составила около 1,7 миллиарда долларов.

По словам Землянского, завершение проекта открывает «нерадужные перспективы» для украинцев - страна «выпадает из логики европейского газового рынка». «Если удастся урегулировать политические отношения между Киевом и Москвой, то Украина после достройки СП-2 может рассчитывать на статус восточноевропейского газового хаба», - заявил эксперт. В противном случае, по его словам, объемы транзитного газа окажутся минимальны, так как это станет экономически невыгодно европейцам.

ЕС грозит «пандемия одиночества»

По данным Европейского Объединенного исследовательского центра (JRC), в ЕС за время пандемии коронавируса вдвое увеличилось количество людей, чувствующих себя одинокими. Как рассказал EU Reporter, каждый четвертый гражданин Евросоюза испытал на себе одиночество.

По сравнению с 2016 годом уровень одиночества среди жителей ЕС в возрасте 18–35 лет вырос в четыре раза. В 2016-м около 12 процентов европейцев чувствовали себя одинокими, а в 2020-м - 25 процентов. Отчет JRC стал первым шагом к совместному проекту Европарламента и Еврокомиссии по сбору данных о масштабах одиночества в ЕС. После 2022 года в Евросоюзе планируют создать онлайн-платформу для мониторинга одиночества и поиска эффективного решения этой проблемы.

«Заставляют делать аборты»: США и Китай поссорились в твиттере

МИД Китая опубликовал твит, в котором призвал США «подавать хороший пример соблюдения международных норм, а не наоборот». Как сообщает Fox News, американцы сочли это троллингом, а сенатор от Техаса Тед Круз в ответ составил «некоторые международные правила для Коммунистической партии Китая».