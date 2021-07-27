Турция озвучила условие для признания Крыма российским

Турция признает полуостров Крым российской территорией при условии, если в ответ РФ признает Турецкую Республику Северного Кипра независимым государством. Эту позицию озвучил профессор турецкого университета Малтепе Хасан Унал.

Фото: ТАСС ТАСС

«Мое личное мнение - Турции и России следует заключить соглашение по Крыму и Турецкой Республике Северного Кипра, и России нужно возглавить движение по признанию республики», — цитирует Хасана Lenta.ru.

Профессор отметил, что объединенный Кипр может войти в НАТО, что не соответствует интересам Москвы. Унал полагает, что как только РФ признает Северный Кипр, Анкара прекратит считать Крым частью Украины. Вместе с этим Турция вновь откроет прямые рейсы на полуостров.

Кроме этого, Унал подчеркнул, что Украина не захочет жертвовать отношениями с Турцией при признании Крыма российским. Он уточнил, что эти отношения Киеву нужны будут для вступления в НАТО и разрешения иных вопросов. Также Унал заявил, что давление на РФ из-за полуострова продолжится, в частности со стороны Соединенных Штатов. Но, как он считает, «все отлично осознают, что никто Украине Крым возвращать не будет».