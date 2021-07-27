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В Таиланде пациентов с COVID-19 начали размещать на стоянках

Российская Газета
1 минуту назад

Больница Рачапифат в Бангкоке опубликовала в Facebook фотографию своей автостоянки, где были расставлены койки для пациентов из отделения неотложной помощи. На прошлой неделе аналогичные изображения были опубликованы в больнице Сарабури, где пациенты лежали на кроватях, находящихся на открытой парковке.

В Таиланде пациентов с COVID-19 начали размещать на стоянках
Фото: ТАССТАСС

В прошлом году Таиланд получил положительные отзывы представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на принятые меры по борьбе с коронавирусом. Тога в этой азиатской стране сохранялся один из самых низких показателей заболеваемости в мире. Но в этом году все иначе. Местное население недовольно действиями правительства в связи с пандемией. Вакцинация от COVID-19 идет медленно, пишет Guardian.

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Третья волна пандемии в Таиланде началась в апреле. Первыми заразившимися стали посетители ночных заведениях Бангкока. Клубы популярны среди богатых бизнесменов. Затем инфицированных начали выявлять на фабриках, строительных площадках и в густонаселенных районах столицы.

За четыре месяца от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 4146 местных жителей. По словам волонтеров из числа медиков, некоторые люди умерли в своих домах. В госпитализации им отказали, так как не хватает больничных коек.

Правительство Таиланда критикуют за то, что оно не ввело карантин несколько месяцев назад, когда заразившихся было значительно меньше. В настоящее время в стране поэтапно вводятся различные ограничения с более строгими мерами. В Бангкоке с девяти вечера и до утра действует комендантский час.

Сейчас в Таиланде каждый день выявляют более 15 тысяч заразившихся коронавирусом. "Реальное количество случаев трудно оценить, потому что многие пациенты, не имеющие доступа к тестированию, вынуждены оставаться дома. У нас нет коек в больнице, нет коек в полевом госпитале", - говорит Ануча Аписарнтанарак, профессор, руководитель отдела инфекционных заболеваний в университете Таммасат.

Согласно распоряжению правительства больницы должны принимать пациентов с положительным результатом теста. В итоге медицинские учреждения стали меньше тестировать на COVID-19.

В мире,ВОЗ,The Guardian,Бангкок,Таиланд,
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