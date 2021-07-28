На Кубе заявили об осадном положении своего посольства в США

В Вашингтоне продолжается осада посольства Кубы , сообщила 27 июля пресс-служба МИД этой страны на своей странице в Twitter.

«Продолжается осада наших дипломатических миссий, на этот раз в Вашингтоне (округ Колумбия ) по периметру нашего посольства», — говорится в сообщении.

В подтверждение своих слов дипломаты опубликовали фотографию, на которой ограждение посольства Кубы в Вашингтоне завешано плакатами и транспарантами.

Ранее в МИД Кубы сообщили о нападении на посольство Кубы в Париже, назвав его терактом. Неизвестные бросили в здание бутылки с зажигательной смесью и скрылись. Министр иностранных дел Кубы заявил, что «такое поведение и призывы к безнаказанному насилию» поощряют США.