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На Кубе заявили об осадном положении своего посольства в США

ИА Regnumиещё 4
22 минуты назад

В Вашингтоне продолжается осада посольства Кубы, сообщила 27 июля пресс-служба МИД этой страны на своей странице в Twitter.

На Кубе заявили об осадном положении своего посольства в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Продолжается осада наших дипломатических миссий, на этот раз в Вашингтоне (округ Колумбия) по периметру нашего посольства», — говорится в сообщении.

В подтверждение своих слов дипломаты опубликовали фотографию, на которой ограждение посольства Кубы в Вашингтоне завешано плакатами и транспарантами.

Ранее в МИД Кубы сообщили о нападении на посольство Кубы в Париже, назвав его терактом. Неизвестные бросили в здание бутылки с зажигательной смесью и скрылись. Министр иностранных дел Кубы заявил, что «такое поведение и призывы к безнаказанному насилию» поощряют США.

В мире,МИД,Куба,Колумбия,Соединенные Штаты,
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