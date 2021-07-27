В Турции предложили заключить с Россией сделку по Крыму

Турция и Россия могут заключить сделку по Крыму в обмен на признание Москвой Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) в качестве независимого государства. Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал.

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Унал предложил России «возглавить движение по признанию республики» и пояснил, что объединенный Кипр может стать членом НАТО, что противоречит интересам России. По его мнению, в обмен турецкие авиакомпании смогут возобновить прямые рейсы в Крым, а турецкие власти откажутся от нарратива о том, что Крым является частью Украины. Унал признал, что подобный сценарий может выглядеть нереалистичным из-за существующей риторики обеих сторон по вопросам Крыма и Кипра. «Но не забывайте, что политики используют риторику, чтобы потом занять более сильную позицию в случае переговоров», — отметил он.

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При этом эксперт заявил, что Турции незачем признавать Крым российской территорией. «Потому что он и так уже является частью России, и Россия не обязательно попросит Турцию признавать это», — пояснил он. Унал добавил, что России тоже необязательно сразу признавать ТРСК: достаточно не мешать это делать другим странам, находящимся в ее орбите, и начать прямую торговлю с Северным Кипром.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума. По официальным данным, большинство проголосовавших жителей региона поддержали присоединение Крыма к России. Турция, как и страны Запада, присоединение не признала. Хотя многие политики и другие деятели внутри страны призывают президента Реджепа Тайипа Эрдогана признать Крым российским, официальная позиция Турции по-прежнему совпадает с позицией союзников по НАТО. Кроме того, турецкие власти неоднократно обвиняли власти России в угнетении и притеснении крымских татар.

Кипр был разделен на Север и Юг после конфликта между турецкими и греческими киприотами в 1974 году. В результате военного переворота, к власти на острове пришла греческая армейская хунта. Однако Турция воспользовалась международным правом и вторглась на Кипр, заняв северную часть островной суши. В 1975 году, было провозглашено основание и независимость Турецкой Республики Северный Кипр.