Пресс-секретарь Кравчука раскрыла его состояние после операции

Состояние здоровья первого президента Украины, главы украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука не улучшилось после операции на сердце. Об этом рассказала его пресс-секретарь Оксана Сибирцева.

Фото: Фото с личного сайта Л.М. Кравчука Фото с личного сайта Л.М. Кравчука

«Очень медленная динамика улучшения», - сказала она телеканалу Hromadske.

Сибирцева также сообщила, что операция потребовалась Кравчуку срочно и была очень сложной.

87-летний Кравчук почти месяц находится в реанимации после операции на сердце. Ранее украинские СМИ сообщили, что политик подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Информации об операции Кравчука и его состоянии очень мало. В окружении первого украинского президента рассказали, что он запретил обсуждать свое здоровье.

В офисе президента Владимира Зеленского пока не обсуждают кандидатов, которые могли бы заменить Кравчука в Трехсторонней контактной группе.