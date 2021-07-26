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Пресс-секретарь Кравчука рассказала о его состоянии после операции на сердце

Вероника Полынина
1 час назад

Состояние здоровья первого президента Украины, главы украинской делегации Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука не улучшилось после операции на сердце. Об этом рассказала его пресс-секретарь Оксана Сибирцева.

Пресс-секретарь Кравчука раскрыла его состояние после операции
Фото: Фото с личного сайта Л.М. Кравчука Фото с личного сайта Л.М. Кравчука

«Очень медленная динамика улучшения», - сказала она телеканалу Hromadske.

Сибирцева также сообщила, что операция потребовалась Кравчуку срочно и была очень сложной.

Кравчука подключили к ИВЛ

87-летний Кравчук почти месяц находится в реанимации после операции на сердце. Ранее украинские СМИ сообщили, что политик подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Информации об операции Кравчука и его состоянии очень мало. В окружении первого украинского президента рассказали, что он запретил обсуждать свое здоровье.

В офисе президента Владимира Зеленского пока не обсуждают кандидатов, которые могли бы заменить Кравчука в Трехсторонней контактной группе.

Леонид Кравчук был первым президентом Украины с 1991 по 1994 год. В 2020 году он возглавил украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, сменив на этой позиции второго президента Украины Леонида Кучму.

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