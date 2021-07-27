«Они спички тянули?»: «Крымскую платформу» посетит глава минтранса США

США на саммите проекта «Крымская платформа» в Киеве будет представлять министр транспорта Пит Буттиджич. Об этом 26 июля сообщил народный депутат Рады от фракции «Европейская солидарность» Мустафа Джемилев. Каких-либо подробностей украинский политик не сообщил. Он также не стал уточнять, какое отношение к заявленной теме имеет американский транспорт.