Посадивший самолет Ryanair в Минске диспетчер уехал из Белоруссии

Диспетчер минского аэропорта, призвавший самолет Ryanair с Романом Протасевичем на борту к экстренной посадке в национальном аэропорту, уехал из страны вместе с семьей, сообщает «Наша Ніва» со ссылкой на источник в «Белаэронавигации».

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По данным издания, диспетчер Олег Галегов ушел в отпуск в конце июня, но июле в положенное время на работу не вернулся. Как сообщили в «Белаэронавигации», они не смогли до него дозвониться, но якобы знают, что он сейчас живет у тещи.

Его коллеги добавили, что Галегов также удалил аккаунты в соцсетях.

«Думаю, что он просто перестраховал и ушел. Он отличный специалист, без проблем найдет работу в любой стране», — сказал коллега диспетчера.

Отмечается, что Галегов мог уехать на родину в Грузию, откуда и приехал в Белоруссию. В «Белаэронавигации» он работает с 2010 года.