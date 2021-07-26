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Пентагон конкретизировал "исходящую от России" угрозу

Вероника Полынина
53 минуты назад

Китай опасен для США в долгосрочной перспективе, Россия – в краткосрочной. Об этом заявил заместитель начальника Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джон Хайтен, выступая в Институте новых технологий.

Пентагон конкретизировал "исходящую от России" угрозу
Фото: ReutersReuters

«Главная опасность для этой нации в длительной перспективе – это Китай, в краткосрочной перспективе – Россия. Мы должны убедиться, что мы сфокусировали наши намерения на них», - приводит РИА «Новости» слова американского военачальника.

Комментируя информацию о возможном скором завершении военной миссии США в Ираке, Хайтен заявил, что то, «как развиваются сейчас события в Ираке», является для США пониманием того, что Вашингтон должен «разбираться с ними по-другому» и больше ориентироваться на угрозы, исходящие от Китая и России.

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В феврале 2021 года генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг включил Россию и Китай в перечень основных вызовов, с которыми сталкиваются НАТО и ЕС. Также среди угроз он назвал терроризм, кибератаки и изменение климата.

А в июне Йенс Столтенберг заявил, что альянс обеспокоен укреплением сотрудничества между Россией и Белоруссией. В интервью немецкой газете Welt am Sonntag он отметил, что блок готов защитить своих союзников в случае любых угроз. Столтенберг также заявил, что сейчас НАТО придерживается в отношении России стратегии «сдерживания и диалога».

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