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Состояние первого президента Украины ухудшилось

Lenta.ruиещё 10
35 минут назад

Состояние здоровья первого президента Украины, постоянного представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука ухудшилось. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что Кравчук по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и не может самостоятельно дышать.

При этом его родственники запретили медикам давать комментарии прессе о состоянии здоровья бывшего президента.

Нескольким днями ранее стало известно, Кравчук не покидал реанимацию с того момента, как ему сделали операцию на сердце в конце июня.

Кравчук почти месяц находится в реанимации после операции и подключен к ИВЛ

29 июня источники в окружении политика сообщили, что хирургическое вмешательство прошло по плану и без каких-либо побочных эффектов для организма, а бывший президент чувствует себя хорошо.

В мире,Видео,Леонид Кравчук,Украина,
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