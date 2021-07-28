Состояние здоровья первого президента Украины, постоянного представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонида Кравчука ухудшилось. Об этом сообщает ТСН.

Отмечается, что Кравчук по-прежнему подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и не может самостоятельно дышать.

При этом его родственники запретили медикам давать комментарии прессе о состоянии здоровья бывшего президента.

Нескольким днями ранее стало известно, Кравчук не покидал реанимацию с того момента, как ему сделали операцию на сердце в конце июня.