Посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки во время беседы в понедельник в МИД РФ с замглавы российского дипведомства Игорем Моргуловым озвучил требование японской стороны к России о необходимости конструктивных действий по вопросу заключения мирного договора между странами.

"Японская сторона выступила решительно против указаний российской стороны по территориальному вопросу, заявив, что высказывания японской стороны являются естественными, исходя из нашей позиции", - говорится в сообщении посольства Японии в Москве.

"К тому же, японская сторона указала на то, что ряд действий российской стороны не служит в пользу развития взаимовыгодных японо-российских отношений и настоятельно потребовала от российской стороны конструктивных действий для продвижения переговоров по заключению мирного договора, в том числе по совместной хозяйственной деятельности, в целях развития отношений между странами", - заявили в посольстве.

Как ранее сообщили в МИД РФ, Моргулов на встрече с приглашенным на Смоленскую площадь на фоне реакции Японии на поездку премьер-министра РФ на остров Итуруп Кодзуки заявил решительный протест Токио в связи с недружественными шагами по отношению к России.

Поездка премьера

В понедельник российский премьер-министр Михаил Мишустин начал рабочую поездку на Дальний Восток и в Сибирь. Программа премьера началась с посещения особой части региона - Курильского архипелага, а именно острова Итуруп. Обратить в этой поездке особое внимание на Курильские острова премьеру поручил президент РФ Владимир Путин. Глава государства напомнил о том, что Россия давно ведет там с японскими партнерами работу по созданию "необходимых условий для участников экономической деятельности". Президент также анонсировал "уникальные и беспрецедентные" предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов. Окончательные инициативы, как пояснял Путин, будут сформулированы по итогам поездки Мишустина.

Как заявил в понедельник генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, поездка Мишустина на Итуруп "противоречит последовательной позиции правительства Японии по северным территориям (так в Японии называют южные Курильские острова) и вызывает крайнее сожаление". Генсек правительства добавил, что правительство Японии продолжит сбор и анализ информации об этой поездке.

Посол РФ в Японии Михаил Галузин был вызван в японский МИД. Позже дипломат сообщил журналистам, что РФ не принимает протест японской стороны в связи поездкой Мишустина.

Премьер-министр России Михаил Мишустин посещает те российские регионы, которые считает необходимым. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя протест Японии из-за визита главы правительства РФ на Курильские острова. Его слова приводит ТАСС.

Песков отметил, что российская позиция по вопросу Курил неоднократно доводилась до японских коллег. Сотрудничество двух стран по этой теме будет продолжено.

Он (Михаил Мишустин. — NEWS.ru) посещает те российские регионы, которые считает необходимым и над развитием которых, в том числе и в сотрудничестве с нашими партнёрами, предстоит много работать, — подытожил Песков.

Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи Токио двух из этих островов в случае заключения мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Последующие переговоры неизменно заходили в тупик. В настоящее время позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними не оспаривается.

Президент России Владимир Путин поручил вовлечь Японию в экономику Курил. Премьер-министра Михаила Мишустина он призвал обратить особое внимание на ситуацию на Курилах при поездке в ДФО, передает ТАСС.

Кроме того, президент анонсировал беспрецедентные предложения по сотрудничеству с Японией.

«Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, и надеюсь, что после вашей поездки и оценки ситуации на месте мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем», — прокомментировал он.

Правительство Японии в курсе слов президента России Владимира Путина, который анонсировал уникальные предложения по вовлечению Токио в экономическую деятельность Курильских островов, но хотело бы воздержаться от «гадания об их содержании». Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като. Его слова приводит ТАСС.

Като отметил, что Япония вела переговоры с РФ по вопросу совместной экономической деятельности на Курильских островах.

Мы вели активные переговоры с российской стороной о том, как осуществлять ее, не нарушая правовые позиции обеих стран, — подчеркнул он.

Японское правительство направило российской стороне протест в связи с учениями вооруженных сил, которые, по словам генсека японского кабмина Кацунобу Като, готовятся на Кунашире.

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«22 июля мы направили протест российской стороне по дипломатическим каналам в связи с тем, что эти стрельбы, ведущие к усилению российского военного присутствия на северных территориях (так в Японии называют южные Курильские острова), являются неприемлемыми и не соответствуют позиции нашей страны», – сказал Като, передает ТАСС.

Ранее японские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что правительство России передало информацию японской стороне о готовящихся стрельбах на Кунашире, которые пройдут с 27 июля до конца августа.

Правительство Японии считает, что в отношениях Токио и Москвы существуют проблемы, в связи с чем рассматривает возможность осуществления диалога с российскими властями на различных уровнях. Об этом в понедельник в ходе регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.