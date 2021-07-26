Президент Франции Эмманюэль Макрон получил новое имя в ходе торжественной церемонии встречи на острове Хива-Оа во Французской Полинезии. Как сообщает в понедельник журнал Le Nouvel Observateur, это является одной из давних местных традиций.

"Наша часть французской идентичности желанна и мы принимаем ее: мы - маркизийцы, полинезийцы, французы, и мы гордимся, господин президент", - заявила мэр коммуны Хива-Оа Жоэль Фребо в ходе торжественной церемонии встречи высокого гостя. После этого она дала главе государства новое имя - Те Ака Ики Тааоа (Te Haka Iki Taaoa), которое переводится как "великий лидер, который шагает вперед и пойдет далеко".

Президент перед началом официальной речи поблагодарил полинезийцев за теплый прием на местном языке. Согласно кадрам телеканала la1ere, для Макрона устроили церемонию с участием 600 танцоров и музыкантов в традиционных нарядах, а также всадников в доспехах. Они исполняли боевые песни и танцы, а перед началом заявления лидера - гимн Франции.