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10-летний австрийский мальчик рассказал о целях письма к Путину

Елена Прошина
1 час назад

10-летний Маттеус Брандштеттер из Австрии объяснил, почему решил написать письмо президенту РФ Владимиру Путину с призывом сохранить сотрудничество с Европой. По мнению мальчика, множество людей в мире думают также, но не решаются связаться с лидером России, сообщает РИА Новости.

10-летний австрийский мальчик рассказал о целях письма к Путину
Фото: ТАССТАСС

Семья Брандштеттер живет в собственном доме в городке Ноймаркт-им-Мюлькрайс в Верхней Австрии. Родители мальчика часто говорят про политику, а дети принимают активные участия в разговоре. Его мама Сюзанна словачка, а папа Даниэль – австриец, однако кроме флагов стран родителей на его стене висит и российский триколор.

«Иногда я слышал в новостях, что Россия и Европа недостаточно хорошо сотрудничают. При этом у России есть какие-то товары, у Европы – другие, поэтому я решил, что хорошо, если бы они сотрудничали», – объяснил мальчик свое обращение к главе России.

По мнению ребенка, многие думают также, однако далеко не все хотят его выразить, а кроме того – не все получают ответ. Маттеус рассказал, что не надеялся на то, что Путин прочтет его письмо, однако каждый день спрашивал у родителей об ответе.

«Сейчас я думаю, что он прочтет его», — говорит мальчик.

Напомним, что о письме 10-летнего австрийского ребенка к президенту России Владимиру Путину стало известно 21 июля. В послании он рассказал, что ежедневно следит по телевизору за перемещениями войск США и Китая, добавив, что Россия и Европа должны объединиться, поскольку несут ответственность за безопасность.

Позднее Маттеус получил ответ от посла России Дмитрия Любинского, который направил письмо в Кремль. Кроме того, дипломаты прислали ему фото Путина с его автографом и три книги на русском. Мальчик рассказал, что повесит фото над своей кроватью.

В мире,Владимир Путин,РИА Новости,Россия,Австрия,
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