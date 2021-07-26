Обзор иноСМИ: «мягкий нож» против России

«Мягкий нож» против России: Москва обеспечит культурную безопасность

Фото: Рамблер Рамблер

В новой версии «Стратегии национальной безопасности России» Москва впервые включила «культурную безопасность» в список национальных интересов, стремясь защитить свои «традиционные духовно-нравственные, культурные и исторические ценности». Китайское издание «Хуаньцю шибао» отмечает, что это говорит о расширении традиционных российских взглядов на национальную безопасность.

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«Почему была сделана эта корректировка? Запад не может взять Россию военной мощью, но использует «мягкий нож». Участились попытки подделать историю России и мира, исказить историческую правду, уничтожить историческую память», - подчеркивает издание.

По версии «Хуаньцю шибао», западные силы пытаются разжечь в России межэтнические и межконфессиональные конфликты, поэтому стране и понадобилась концепция «культурного суверенитета».

«Планирует ли Путин эскалацию»

Президент России Владимир Путин сравнивал новый украинский закон о коренных народов с «оружием массового поражения», направленным против россиян. Редактор отдела политики Frankfurter Allgemeine Zeitung Райнхард Фезер считает, что заявления президента «хорошо сочетаются» с угрожающим фоном, который создается вокруг Украины с весны.

«Что как не применение оружия массового поражения оправдало бы активные контрмеры?» - отмечает журналист.

Фезер заявил, что в риторике России есть повторяющийся прием: мы добросовестно указали, что наши интересы затронуты, но западные партнеры проигнорировали наши проблемы; мы четко предупреждали о возможных негативных последствиях, но нас проигнорировали - пришлось действовать. Журналист отметил, что в последнем разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель Путин обратил «особое внимание» на «откровенно дискриминационный» украинский закон.

Как договор Германии и США поможет Украине

Автор словацкого издания Denník N Карел Гирман заявил, что договоренность Германии и США по «Северному потоку-2» не имеет характера обязательного международного соглашения, но все же способна помочь Украине и Словакии. Он подчеркнул, что эта двусторонняя политическая декларация «парадоксальным образом распространяется и на третьи стороны» (Россия, Украина, ЕС).

По мнению Гирмана, крайне важно, что Германия обязалась соблюдать энергетическое законодательство Евросоюза. Он считает, что из-за этого запланированная мощность газопровода в 55 миллиардов кубометров в год не будет использоваться в полном объеме. Это позволяет предположить, что Россия продолжит пользоваться транзитом через Украину и Словакию, заявил автор статьи. Он добавил, что Берлин настаивает на продлении транзита через Украину еще как минимум на десять лет.

ЕС предложил Германии гуманитарную помощь

Это звучит необычно, когда речь идет о такой богатой стране, но Еврокомиссия предложила Германии гуманитарную помощь из-за наводнения, пишет N-TV. ЕС планирует помочь Германии с очисткой пострадавшей территории, ремонтом и профилактическими мероприятиями.

Еврокомиссар по гуманитарной помощи Янеш Ленарчич рассказал, что Фонд солидарности ЕС может покрыть часть расходов, которые власти несут при борьбе с чрезвычайными ситуациями. Федеральное министерство транспорта Германии оценивает стоимость ремонта автомагистралей и мостов, поврежденных или разрушенных наводнением, примерно в 700 миллионов евро, и это только часть разрушений.

«Крымский форум» пройдет без Байдена

Президента США Джо Байдена не будет на первом саммите «Крымской платформы», который пройдет в Киеве 23 августа, сообщает УНИАН. В офисе президента Украины рассказывали, что на саммите планируют принять «конкретные решения» о судьбе полуострова.