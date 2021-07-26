Турция намерена усилить ковидные ограничения для туристов из России

В Союзе инфекционистов Турции предложили ужесточить ковидные ограничения для туристов из РФ. В государстве, с которым Россия недавно возобновила авиасообщения, зафиксирована новая волна эпидемии, сообщает РИА Новости.
Турецкие власти прекратили обновление статистики активных случаев заболевания, поэтому нельзя подсчитать, сколько человек в стране болеет в настоящее время, сообщил руководитель Союза инфекционистов Мехмет Джейхан в своем Twitter.
По его мнению, на данный момент инфицирован примерно миллион человек, и они крайне заразны. Джейхан считает необходимой массовую вакцинацию и соблюдение масочного режима для сдерживания пандемии, а также, что в отношении российских туристов следует ввести дополнительные ограничения. В противной ситуации, как он подчеркнул, остановить распространение болезни не получится. При этом Джейхан не написал, какие именно меры, по его мнению, должны принять власти.
Напомним, в Турции для невакцинированных туристов старше 60 лет требуется справка об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не раньше, чем за 72 часа до приезда, или о перенесенном коронавирусе за последние шесть месяцев. Привитым от COVID-19, в частности и препаратом "Спутник V", достаточно предоставления сертификата о полной вакцинации двумя компонентами. С даты укола второй дозой должно пройти минимум две недели до въезда в Турцию. Требования к сертификату - данные на английском языке и наличие сведений из загранпаспорта.