Турция намерена усилить ковидные ограничения для туристов из России

В Союзе инфекционистов Турции предложили ужесточить ковидные ограничения для туристов из РФ. В государстве, с которым Россия недавно возобновила авиасообщения, зафиксирована новая волна эпидемии, сообщает РИА Новости.

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Турецкие власти прекратили обновление статистики активных случаев заболевания, поэтому нельзя подсчитать, сколько человек в стране болеет в настоящее время, сообщил руководитель Союза инфекционистов Мехмет Джейхан в своем Twitter.

По его мнению, на данный момент инфицирован примерно миллион человек, и они крайне заразны. Джейхан считает необходимой массовую вакцинацию и соблюдение масочного режима для сдерживания пандемии, а также, что в отношении российских туристов следует ввести дополнительные ограничения. В противной ситуации, как он подчеркнул, остановить распространение болезни не получится. При этом Джейхан не написал, какие именно меры, по его мнению, должны принять власти.