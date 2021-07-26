В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Турция намерена усилить ковидные ограничения для туристов из России

Анна Безрукова
38 минут назад

В Союзе инфекционистов Турции предложили ужесточить ковидные ограничения для туристов из РФ. В государстве, с которым Россия недавно возобновила авиасообщения, зафиксирована новая волна эпидемии, сообщает РИА Новости.

Турция намерена усилить ковидные ограничения для туристов из России
Фото: ТАССТАСС

Турецкие власти прекратили обновление статистики активных случаев заболевания, поэтому нельзя подсчитать, сколько человек в стране болеет в настоящее время, сообщил руководитель Союза инфекционистов Мехмет Джейхан в своем Twitter.

По его мнению, на данный момент инфицирован примерно миллион человек, и они крайне заразны. Джейхан считает необходимой массовую вакцинацию и соблюдение масочного режима для сдерживания пандемии, а также, что в отношении российских туристов следует ввести дополнительные ограничения. В противной ситуации, как он подчеркнул, остановить распространение болезни не получится. При этом Джейхан не написал, какие именно меры, по его мнению, должны принять власти.

Напомним, в Турции для невакцинированных туристов старше 60 лет требуется справка об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не раньше, чем за 72 часа до приезда, или о перенесенном коронавирусе за последние шесть месяцев. Привитым от COVID-19, в частности и препаратом "Спутник V", достаточно предоставления сертификата о полной вакцинации двумя компонентами. С даты укола второй дозой должно пройти минимум две недели до въезда в Турцию. Требования к сертификату - данные на английском языке и наличие сведений из загранпаспорта.

В мире,РИА Новости,Россия,Турция,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители