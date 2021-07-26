В Харькове продавец в киоске отказалась обслужить покупателей, говорящих на украинском языке. Одна из них сняла инцидент на камеру и выложила на своей странице в Facebook.
Выступающая за расширение использования украинского языка Оксана Хвиля общается с продавцами только на нем. Многие из работников торговли вслед за клиенткой переходят на украинский. Однако в этот раз продавец не стала этого делать.
«Она начала кричать, чтобы я катилась к Бандерштадту, что она русская, приехала из России, и никакой украинской [мовы] здесь не будет. Она отобрала назад пакет с товаром и бросила мне сто гривен. Сказать, что я прифигела, это ничего не сказать», – заявила женщина.