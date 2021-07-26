«Она начала кричать, чтобы я катилась к Бандерштадту, что она русская, приехала из России, и никакой украинской [мовы] здесь не будет. Она отобрала назад пакет с товаром и бросила мне сто гривен. Сказать, что я прифигела, это ничего не сказать», – заявила женщина.