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В США установлен недельный рекорд по количеству перестрелок

News.ru
1 час назад

Новый недельный максимум инцидентов со стрельбой зафиксирован в США. С 17 по 23 июля произошло 915 подобных случаев. В результате погибли 430 человек, ещё 1007 пострадали. Об этом свидетельствуют подсчёты телеканала NBC и организации Gun Violence Archive.

В США установлен недельный рекорд по количеству перестрелок
Фото:  David Crane/ZUMAPRESS.com David Crane/ZUMAPRESS.com

Согласно статистике, в последнее время наблюдается рост числа инцидентов с применением огнестрельного оружия. В 2020 году в результате стрельбы погибли 43 тысячи жителей США. С начала 2021 года число погибших составляет 23 тысячи человек, при этом более 800 из них — младше 18 лет.

Ношение оружия в США официально разрешено конституцией страны. Попытки ограничений не имеют большого успеха.

Ранее охотник объяснил, почему доступ к оружию с 21 года не спасёт от «колумбайнов».

В мире,Криминал,телеканал NBC,Соединенные Штаты,
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