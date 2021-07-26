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В Германии рассмотрят введение ограничений для непривитых граждан

RT на русскомиещё 1
56 минут назад

Глава канцелярии федерального канцлера, министр по особым поручениям ФРГ Хельге Браун заявил, что в правительстве допускают возможность введения коронавирусных ограничений в стране для непривитых от COVID-19 граждан.

Без ресторанов и кино: в Германии готовят ограничения для непривитых
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом сообщает Associated Press.

По словам чиновника, не привившимся от коронавируса могут запретить ходить в рестораны, кинотеатры или спортивные площадки из-за риска распространения пандемии. Он напомнил о доступности вакцинации в ФРГ и отметил, что прошедшие иммунизацию граждане будут обладать большей свободой действий.

«В случае высокого уровня инфицирования... не прошедшие вакцинацию люди должны будут минимизировать контакты с окружающими. Это также может означать, что... посещение ресторанов, кинотеатров и стадионов больше не будут доступны для непривитых», — сказал он в интервью Bild am Sonntag.

Этот комментарий вызвал неоднозначную реакцию среди немецких политиков.

На прошлой неделе канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что в стране уже можно начать подготовку к введению более жёстких мер для защиты от COVID-19 в связи с ростом заболевших коронавирусом.

В мире,COVID-19,Ангела Меркель,Bild,Германия,
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