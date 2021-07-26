Без ресторанов и кино: в Германии готовят ограничения для непривитых

«В случае высокого уровня инфицирования... не прошедшие вакцинацию люди должны будут минимизировать контакты с окружающими. Это также может означать, что... посещение ресторанов, кинотеатров и стадионов больше не будут доступны для непривитых», — сказал он в интервью Bild am Sonntag.