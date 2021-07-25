Тихановская встретилась с белорусами в Бруклине

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская встретилась с белорусскими прихожанами в одном из храмов Бруклина в американском Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Встреча прошла в православном соборе святого Кирилла Туровского. Тихановская приехала в Нью-Йорк из Вашингтона. Её сопровождали телохранители.

В ходе встречи желающие смогли задать лидеру оппозиции Белоруссии свои вопросы. Общение проходило на белорусском языке. При этом белорусы, живущие в Бруклине, и члены команды Тихановской подсказывали ей, как звучит на белорусском то или иное слово.

Участники встречи поинтересовались у Тихановской, в частности, чем отличаются политические реалии США от белорусских. По мнению лидера оппозиции, американские политики гораздо доступнее для народа, а их деятельность более открыта.

Также Тихановскую спрашивали о роли женщины в Белоруссии и касались темы санкций. При этом Тихановская подчеркнула, что в настоящее время граждане её страны страдают не от санкций, а от репрессий.

Тихановская 18 июля начала рабочий визит в США. Она уже встретилась с главой госдепартамента США Энтони Блинкеном и замгоссекретаря Викторией Нуланд, а также с помощником президента США по вопросам нацбезопасности Джейком Салливаном.

При этом собеседники рассказали Тихановской, в частности, о том, что США поддерживают демократические устремления белорусского народа.