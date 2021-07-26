Чем обернется вывод военного контингента США из Ирака

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что страна больше не нуждается в присутствии иностранных военных контингентов для борьбы с террористами «Исламского государства»*. По его словам, местные силы безопасности в состоянии защитить страну без поддержки США и международной коалиции. Министр добавил, что график вывода иностранных войск из страны будет определён в ходе переговоров с администрацией Джо Байдена. Вместе с тем Багдад рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с Вашингтоном в сфере безопасности. По мнению экспертов, Вашингтон хочет освободить как можно больше сил и средств для их переориентации на борьбу со стратегическими противниками, однако вывод войск США может дестабилизировать обстановку в республике.

Фото: Reuters © Desmond Cassell/Task Force-Iraq Public Affairs Reuters © Desmond Cassell/Task Force-Iraq Public Affairs

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что его страна больше не нуждается в присутствии американских военных на своей территории, поскольку службы безопасности и армия Ирака способны защитить республику без поддержки возглавляемой США коалиции. Об этом он сказал в интервью агентству Associated Press.

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«В присутствии иностранных боевых сил на иракской земле нет никакой необходимости», — заявил аль-Казыми.

По словам премьер-министра, даты и сроки вывода войск США будут зависеть от прогресса в переговорах с администрацией Байдена, которые пройдут на предстоящей неделе.

«Война против ИГ и готовность наших войск требует особого графика, поэтому дата зависит от переговоров, которые мы проведём в Вашингтоне», — добавил иракский премьер.

При этом он отметил, что Багдад всё равно обратится за помощью к Вашингтону в вопросах подготовки военных и сбора разведанных.

«От присутствия США в Ираке мы ожидаем поддержки наших сил в подготовке и укреплении эффективности и возможностей, а также сотрудничества в области безопасности», — сказал аль-Казыми.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации Байдена сообщила, что Белый дом и власти Ирака работаю над совместным заявлением о выводе американских войск из страны до конца 2021 года. В материале приводились слова министра иностранных дел Ирака Фуада Хусейна, который выразил схожую с премьером позицию.

«Больше бойцов нам не нужно, поскольку у нас они есть. Что нам нужно? Нам нужно взаимодействие в области разведки. Нам нужна помощь в боевой подготовке. Нам нужны военные для поддержки с воздуха», — приводит издание слова иракского дипломата.

«Теперь мы уходим»

Напомним, 5 января 2020 года парламент Ирака большинством голосов принял резолюцию, которая призывала правительство прекратить любое иностранное военное присутствие на территории страны, а также отменить соглашение о помощи международной коалиции, возглавляемой США.

Принятая резолюция стала ответом на американскую спецоперацию, в результате которой в ночь на 3 января в районе международного аэропорта Багдада были убит иранский генерал, командующий спецподразделением Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис.

В ответ на спецоперацию США Иран нанёс ракетные удары по американским базам в Ираке. После этого США и их союзники передали иракским военным ряд баз и объектов, где дислоцировались американские военные. В их числе были авиабазы и штаб-квартира военных советников коалиции.

В августе 2020 года по результатам встречи с Мустафой аль-Казыми занимавший тогда пост президента Дональд Трамп заявил, что вооружённые силы США и поддерживающей их международной коалиции будут выведены из Ирака в течение трёх лет.

«Мы были там и теперь уходим. В скором времени мы выведем войска, и отношения остаются очень хорошими. Мы заключаем очень крупные сделки по нефти. Наши нефтяные компании заключают колоссальные сделки Скоро мы выведем войска и надеемся, что покидаем страну, способную защитить себя самостоятельно», — сказал тогда Трамп.

В конце апреля 2021 года посол США в Ираке Мэтью Туллер заявил, что США в настоящий момент не проводят на территории Ирака каких-либо боевых операций, а ограничиваются лишь поддержкой иракских силовиков с воздуха и предоставляют им разведданные, поэтому Вашингтон не планирует увеличивать количество воинского контингента в стране.

Стоит отметить, что до недавнего времени официальные лица США посылали лишь смешанные сигналы по поводу будущего американского контингента в Ираке.

Так, в апреле глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Фрэнк Маккензи сообщил изданию Military Times, что Пентагон не собирается выводить из страны последние находящиеся там 2,5 тыс. военнослужащих. По его словам, операция «Непоколебимая решимость» по борьбе с террористами ИГ ещё не окончена.

«Мы будем там, наши партнёры по НАТО будут там, чтобы закончить борьбу против ИГИЛ. И мы останемся в Ираке», — приводит издание слова военачальника.

Маккензи выразил уверенность, что «в Ираке остаётся проделать ещё много работы в отношении присутствующего там ИГИЛ».

Возможность дестабилизации

Напомним, что США и их союзники вторглись в Ирак в 2003 году с целью свержения режима Саддама Хусейна под предлогом того, что Багдад якобы располагает оружием массового поражения. Это вторжение и свержение правительства Хусейна дестабилизировало Ирак и привело к возникновению различных вооружённых формирований, которые сражались между собой и с американскими силами.

Ухудшение обстановки побудило администрацию президента Джорджа Буша-младшего значительно нарастить военное присутствие США в Ираке. По данным Пентагона, по состоянию на 1 июня 2008 года в стране находились более 182 тыс. американских военных.

В 2008 году власти Ирака и Соединённых Штатов пришли к соглашению о сокращении американского военного присутствия в стране. Вывод войск США завершился в 2011 году.

Однако уже в 2014 году армия США при поддержке международной коалиции вернулась в Ирак для борьбы с террористами «Исламского государства» в рамках операции «Непоколебимая решимость». По состоянию на 2021 год в стране находились около 2,5 тыс. американских военнослужащих.

Сейчас Вашингтон хочет сократить ставшие ненужными, по его мнению, расходы, чтобы перераспределить освободившиеся средства, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

«Стратегия Байдена заключается в том, чтобы избавить США от тяжелейшего багажа, который возник из-за военно-политических союзов и раскинутого контингента по всему миру. Учитывая, что присутствие вооружённых сил за рубежом накладывает определённые обязательства на США, а также предполагает финансовые издержки, Белый дом пытается высвободить по возможности все задействованные ресурсы, чтобы сконцентрировать их против России и Китая», — сказал эксперт в разговоре с RT.

При этом нельзя исключать, что своими действиями США дестабилизируют обстановку в республике, как это уже произошло в Афганистане, добавил политолог. Напомним, что поспешный вывод американских военных из Афганистана привёл к масштабному контрнаступлению боевиков «Талибана»** и росту напряжённости на афгано-таджикской границе.

«Однако Белый дом не будет мучиться угрызениями совести из-за этого. Учитывая, что США находятся далеко от Ближнего Востока и последствия этого решения их не коснутся, Вашингтон может позволить себе подобные эксперименты, в частности, вводить, а после выводить американские войска, когда им заблагорассудится», — подчеркнул Константин Блохин.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин тоже считает, что США хотят переориентировать свои силы и силы союзников.

«США нужно освобождать свои силы и силы НАТО, и подтягивать их в Азиатско-тихоокеанский регион. Для этого нужно пересмотреть карту присутствия американских войск в ставших неперспективными регионах планеты. Поэтому Джо Байден решил завершить вывод войск из Афганистана. Теперь на очереди Ирак», — пояснил эксперт в интервью RT.

Андрей Кошкин солидарен с мнением Константина Блохина, что после ухода американцев из Ирака ситуация в этой стране может начать развиваться по схожему с афганским сценарию.

«Дестабилизация возникает всегда, когда из региона выходят сдерживающие многовекторный конфликт силы. Точно также произойдет и с Ираком, когда будут выведены военные США. Мало того, это может затронуть не только сам Ирак, но и окружающие его страны региона», — заключил политолог.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.