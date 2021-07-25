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Байден не приедет на «Крымскую платформу»

News.ru
1 час назад

Американский лидер Джо Байден не будет принимать участие во встрече «Крымской платформы». Об этом «Радио Свобода» (признано в России СМИ-иноагентом) сообщил временный поверенный в делах США на Украине Джордж Кент.

Байден отказался посетить созданную Зеленским «Крымскую платформу»
Фото:  Oliver Contreras/Global Look Press Oliver Contreras/Global Look Press

Он уточнил, что мероприятие не посетят ни президент, ни вице-президент Камала Харрис. От США на встрече будет присутствовать один из 15 секретарей администрации главы государства.

Это не будет президент, вице-президент, но будет член кабинета, — сказал Кент.

Имя представителя Белого дома, который будет участвовать в заседании платформы, он не назвал.

«Крымская платформа» была создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Её цель состоит в том, чтобы скоординировать усилия на международном уровне для возвращения Крыма в состав Украины. Платформа начнёт работу 23 августа и будет действовать на нескольких уровнях — парламентском, правительственном, президентском, МИД.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя предстоящий саммит «Крымской платформы», назвала украинские власти мазохистами. Она также напомнила о том, что от произнесения слова «халва» во рту слаще не становится.

В мире,Джордж Кент,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Джозеф Байден,Администрация Президента РФ,МИД,радио "Свобода",Россия,Соединенные Штаты,Украина,
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