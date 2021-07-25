Журнал Lancet обвинили в сокрытии важных фактов о коронавирусе

На начальном этапе распространения COVID-19 журнал The Lancet скрывал информацию о возможном источнике заболевания. Об этом пишет британское издание Daily Mail.

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Таблоид ссылается на данные, изложенные в книге главы научного медицинского фонда Wellcome Trust Джереми Фаррара. Последний считает, что The Lancet не стал публиковать данные о том, что рынок в Ухане, официально считавшийся тогда источником коронавируса, таковым на самом деле не является. Фаррар утверждает также, что медицинское издание не стало публиковать данные о том, что болезнь может протекать бессимптомно. По его мнению, эта информация была критически важна на первом этапе распространения коронавируса в мире.

В качестве доказательства своих обвинений в адрес редакции The Lancet он приводит историю голландского профессора Тийса Куикена. Последний еще в середине января 2020 года направил в The Lancet материал, где рассказывалось об истории заболевания китайской семьи из города Шэньчжэнь на юге Китая, которая приехала в Ухань к родственникам.

Ее члены не бывали на печально известном уханьском рынке, однако заразились коронавирусом. Профессор понял, что это говорит о способности вируса передаваться от человека к человеку и стал бомбардировать редакцию The Lancet требованиями немедленной публикации. Однако этого не произошло.