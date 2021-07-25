В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Украина "оценила" Крым

Прайм
38 минут назад

Работающий в Киеве Центр экономической стратегии подготовил доклад "Оценка экономических потерь Украины от временной оккупации Крымского полуострова", сообщает РИА Новости.

Согласно документу, Киев оценивает совокупные потери от "временной оккупации Крыма" в 135 миллиардов долларов, несмотря на то, что даже до 2014 года регион рассматривался правительством Украины в качестве дотационного. Журналист издания задается вопросом, откуда взялись потери размером почти в годовой ВВП от отделившегося региона, ранее требовавшего бюджетных вливаний?

Данная сумма состоит из всех возможных крымских активов, в том числе полезных ископаемых, активов как государственных, так и частных предприятий и даже жилой недвижимости. Журналист РИА Новости отмечает, что оценочные стоимости данных активов очень сильно завышены и не отражают рыночные. Фактически доклад отрицает саму возможность того, что у жителей Крыма может быть частная собственность, и все, что расположено на полуострове, должно принадлежать государству Украина. При этом Киев продолжает называть крымчан "согражданами".

Автор отмечает, что заказчиками доклада выступили не только руководство Украины, но международный фонд "Возрождение", финансируемый Джорджем Соросом. По мнению журналиста, предназначение доклада — подготовка "масштабных исков" в международные судебные органы к России.

В мире,Видео,Джордж Сорос,Правительство Украины,РИА Новости,Республика Крым,Киев,Украина,
185
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители