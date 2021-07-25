Согласно документу, Киев оценивает совокупные потери от "временной оккупации Крыма " в 135 миллиардов долларов, несмотря на то, что даже до 2014 года регион рассматривался правительством Украины в качестве дотационного. Журналист издания задается вопросом, откуда взялись потери размером почти в годовой ВВП от отделившегося региона, ранее требовавшего бюджетных вливаний?

Данная сумма состоит из всех возможных крымских активов, в том числе полезных ископаемых, активов как государственных, так и частных предприятий и даже жилой недвижимости. Журналист РИА Новости отмечает, что оценочные стоимости данных активов очень сильно завышены и не отражают рыночные. Фактически доклад отрицает саму возможность того, что у жителей Крыма может быть частная собственность, и все, что расположено на полуострове, должно принадлежать государству Украина. При этом Киев продолжает называть крымчан "согражданами".