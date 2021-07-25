Участника штурма Капитолия поймали в Сети

Одного из участников штурма Капитолия, 32-летнего техасца Эндрю Тааке, задержала полиция после того, как он рассказал своей знакомой по онлайн-переписке, что он принимал участие в событиях 6 января 2021 года, сообщает телеканал CNN. Во время штурма Капитолия в приложении для знакомств Bumble Тааке вел переписку со своей знакомой, рассказывая о происходящем и снимая видео.

По его словам и данным переписки, он находился в здании чуть больше 30 минут. Собеседница передала информацию о Тааке в ФБР, его задержали. Судя по фотографиям из чата, Эндрю Тааке не принимал активного участия в столкновениях, однако Минюст Соединенных Штатов выдвинул против Тааке обвинения в нападении на полицейских. Ранее Байден отметил шесть месяцев после штурма Капитолия призывом бороться с ненавистью.