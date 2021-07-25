COVID-протесты вспыхнули в Лондоне

В результате протестов против вакцинации от коронавируса и введения COVID-пропусков в Лондоне правоохранители задержали шесть человек, четверо полицейских получили ранения.

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Об этом сообщила начальник полиции Кэтрин Роупер в своём аккаунте в Twitter.

«Завершились мирные демонстрации в центре Лондона. Было произведено шесть задержаний за целый ряд правонарушений, и, что неприемлемо, четыре офицера полиции получили ранения», — написала она.

По состоянию на 24 июля в Великобритании COVID-19 выявили ещё у 36 389 человек. Таким образом, общее число пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Соединённого Королевства достигло 5 637 075.