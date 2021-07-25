В Афинах полиция разогнала противников вакцинации

Греческая полиция разогнала массовый митинг противников принудительной вакцинации против коронавируса, которые собрались на центральной площади Синтагма в Афинах.

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Об этом информирует ТАСС.

Как отмечается, митинг, на который, по оценкам полиции, пришли около 2000 человек, проходил у стен греческого парламента, окружённого плотным кольцом полицейского спецназа.

Под конец митинга несколько молодых людей начали бросать в сторону спецназа бутылки с зажигательной смесью.

Полицейские ответили на действия протестующих, использовав слезоточивый газ и светошумовые гранаты.