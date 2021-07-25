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В Афинах полиция применила слезоточивый газ к противникам вакцинации

RT на русском
26 минут назад

Греческая полиция разогнала массовый митинг противников принудительной вакцинации против коронавируса, которые собрались на центральной площади Синтагма в Афинах.

В Афинах полиция разогнала противников вакцинации
Фото: ReutersReuters

Об этом информирует ТАСС.

Как отмечается, митинг, на который, по оценкам полиции, пришли около 2000 человек, проходил у стен греческого парламента, окружённого плотным кольцом полицейского спецназа.

Под конец митинга несколько молодых людей начали бросать в сторону спецназа бутылки с зажигательной смесью.

Полицейские ответили на действия протестующих, использовав слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Ранее сообщалось, что более 160 тыс. человек вышли на акции протеста по всей Франции против введения санитарных пропусков.

В мире,ИТАР-ТАСС,
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