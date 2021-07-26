Байден встревожен популярностью теорий заговора среди американцев

Президент США Джо Байден встревожен активным распространением среди американцев теорий заговора. Об этом сообщает CNN.

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В частности, Байден вспомнил о сторонниках теории Qanon, участвовавших в штурме Капитолия в начале 2021 года, а также о верящих в чипизацию путём вакцинирования от коронавируса. Глава государства заявил, что иностранцев шокирует образ мыслей его соотечественников.

Я председательствовал в комитете по международным отношениям, был глубоко вовлечён в международные процессы, но народ, остальной мир в шоке от нас. Те из вас, кто ездил за границу, знают, что это не шутка, — сказал Байден.

Комментарий главы государства последовал одновременно с заявлением Белого дома о противодействии социальным сетям, распространяющим ложные данные и вводящим в заблуждение о вакцине от коронавируса. При этом заболеваемость растёт по всей стране.

Сторонники Qanon, в частности, убеждены, что в США действует крупная сеть из нескольких тысяч педофилов-демократов, прикрывающих свои притоны поддельными закусочными. Сторонники этой теории считают, что демократы держат в подвалах детей, у которых вырабатывается гормон адренохром, который их мучители якобы вкалывают себе ради борьбы со старостью.