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Австрийский мальчик, написавший письмо Путину,  ждет президента России в гости

Национальная Служба Новостейиещё 4
13 минут назад

10-летний австрийский мальчик Маттиас Брандштеттер рассказал РИА Новости, зачем он написал письмо президенту России Владимиру Путину с призывом «не терять веру в Европу».

Написавший письмо Путину австрийский мальчик пригласил президента в гости
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Корреспонденты агентства побывали в гостях у Маттиаса, живущего в небольшом городке Ноймаркт-им-Мюлькрайс. Мама мальчика – из Словакии, папа – австриец, также у него есть 10-летняя сестра-близнец Клара.

«Иногда я слышал в новостях, что Россия и Европа недостаточно хорошо сотрудничают. При этом у России есть какие-то товары, у Европы – другие, поэтому я решил, что хорошо, если бы они сотрудничали», - сказал Маттиас.

При этом он признался, что не ждал ответа от президента России, но «каждый день спрашивал родителей, прочитал ли Путин мое письмо».

«Сейчас я думаю, что он прочтет его», - отметил Маттиас, который изучает русский язык и хочет быть футбольным вратарем в России.

«Я прочитал, что русский – международный язык, и я нахожу это интересным, поэтому захотел его изучать. Я интересуюсь историей России. Конечно, я хочу посетить ее. Я знаю несколько мест – Москва, Санкт-Петербург, Пермь, Екатеринбург, Сибирь», - добавил ребенок.

На двери в комнату Маттиаса висит рисунок, на котором нарисованы флаги России, Австрии и Словакии и написано «My favorite is Россия».

Десятилетний мальчик из Австрии написал письмо Путину

Родители ребенка отметили, что письмо – его личная инициатива и пообещали хорошо принять Путина, если он вдруг приедет к ним в гости.

«Когда Маттиас написал письмо, он подошел ко мне и спросил, что еще можно добавить. И я сказала: просто пригласи его к нам в гости. Он, конечно, засмущался, но я ему говорю: ты же не знаешь его и не знаешь, как он отреагирует. Мы простые и открытые. В первую очередь, все мы люди", - рассказала мама мальчика, Сюзанна.

В мире,Владимир Путин,РИА Новости,Россия,Словакия,
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