Написавший письмо Путину австрийский мальчик пригласил президента в гости

«Когда Маттиас написал письмо, он подошел ко мне и спросил, что еще можно добавить. И я сказала: просто пригласи его к нам в гости. Он, конечно, засмущался, но я ему говорю: ты же не знаешь его и не знаешь, как он отреагирует. Мы простые и открытые. В первую очередь, все мы люди", - рассказала мама мальчика, Сюзанна.