На юге Африки установились рекордные морозы и выпал снег

В Южно-Африканской Республике, где сейчас зима, зарегистрирован рекорд минимальной температуры, сообщает местная радиостанция SABC со ссылкой на метеослужбу ЮАР.

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Там рассказали, что в ночь на 24 июля были побиты исторические рекорды самой низкой температуры в 19 районах страны.

Ниже всего столбик термометра опустился в городе Кимберли - до -9,9°С. Предыдущий рекорд, -8,1°С, там был установлен в июле 2000 года.

В Йоханнесбурге температура воздуха опустилась до -7°С (прошлый рекорд в июле 1995 года - -6,3°С).

Также отмечается, что впервые за многие годы в ЮАР выпал снег.

По словам метеорологов, морозы пришли на юг Африки из Антарктики, и могут продержаться на территории ЮАР еще неделю.