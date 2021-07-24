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На юге Африки установились рекордные морозы и выпал снег

Ювелина Бернст
57 минут назад

В Южно-Африканской Республике, где сейчас зима, зарегистрирован рекорд минимальной температуры, сообщает местная радиостанция SABC со ссылкой на метеослужбу ЮАР.

На юге Африки установились рекордные морозы и выпал снег
Фото: AP PhotoAP Photo

Там рассказали, что в ночь на 24 июля были побиты исторические рекорды самой низкой температуры в 19 районах страны.

Ниже всего столбик термометра опустился в городе Кимберли - до -9,9°С. Предыдущий рекорд, -8,1°С, там был установлен в июле 2000 года.

В Йоханнесбурге температура воздуха опустилась до -7°С (прошлый рекорд в июле 1995 года - -6,3°С).

Также отмечается, что впервые за многие годы в ЮАР выпал снег.

По словам метеорологов, морозы пришли на юг Африки из Антарктики, и могут продержаться на территории ЮАР еще неделю.

Россию же этим летом накрыл «африканский зной». В частности, в Москве с начала лета уровень тепла побил пять температурных рекордов, обновив максимумы четырех дней в июне и одного в июле.

В мире,Южная Африка,
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