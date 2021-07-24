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СМИ: Нидерланды могут экстрадировать россиян, раскрывших детали по делу MH17

Газета.Ruиещё 1
12 минут назад

Нидерланды могут экстрадировать российскую пару, которая раскрыла детали по делу о крушении малазийского боинга MH17. Об этом сообщила газета De Volkskrant со ссылкой на попавшие в распоряжение редакции документы. Как пишет издание, россияне случайно узнали детали о крушении.

Нидерланды могут экстрадировать россиян за раскрытие деталей по делу MH17
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пара переехала в Нидерланды в 2016 году, но раскрыла властям имеющуюся информацию лишь в 2018 году. Власти осудили то, что россияне два года хранили молчание.

"Теперь голландские власти хотят экстрадировать Игоря и Елену (имена вымышленные)", — говорится в материале газеты.

В то же время не уточняется, о каких именно данных идет речь. Ранее окружной суд Гааги рассказал о том, какие документы поступили от прокуратуры, какая аудиовизуальная информация используется в качестве доказательств, а также обнародовали показания свидетелей. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ) под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения. Следствие утверждает, что Boeing сбили из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего ВС России.

В мире,Boeing,Генпрокуратура РФ,Нидерланды,
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