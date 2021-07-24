Нидерланды могут экстрадировать россиян за раскрытие деталей по делу MH17

Нидерланды могут экстрадировать российскую пару, которая раскрыла детали по делу о крушении малазийского боинга MH17. Об этом сообщила газета De Volkskrant со ссылкой на попавшие в распоряжение редакции документы. Как пишет издание, россияне случайно узнали детали о крушении.

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Пара переехала в Нидерланды в 2016 году, но раскрыла властям имеющуюся информацию лишь в 2018 году. Власти осудили то, что россияне два года хранили молчание.

"Теперь голландские власти хотят экстрадировать Игоря и Елену (имена вымышленные)", — говорится в материале газеты.

В то же время не уточняется, о каких именно данных идет речь. Ранее окружной суд Гааги рассказал о том, какие документы поступили от прокуратуры, какая аудиовизуальная информация используется в качестве доказательств, а также обнародовали показания свидетелей. Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение в 2014 году под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.