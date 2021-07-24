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Украина отменила штрафы для жителей ДНР и ЛНР

Майк Габриелян
48 минут назад

На Украине вступил в силу закон, отменяющий штрафы за нарушение порядка въезда-выезда для жителей ДНР и ЛНР. Об этом сообщает ТАСС.

Украина отменила штрафы для жителей ДНР и ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Закон освобождает граждан Украины, проживающих в ДНР и ЛНР, от административной ответственности на время действия карантина, объявленного в связи с пандемией коронавируса, за нарушение порядка въезда и выезда, если такое нарушение произошло по причине гуманитарного характера.

Отмечается, что выезд с неподконтрольной части Донбасса разрешается лицам, имеющим паспорта или виды на жительство всех государств, кроме России.

Киевский закон не позволяет пересекать украинскую границу во временно закрытых пунктах пропуска и не освобождает от ответственности лиц, нарушивших порядок въезда

С начала пандемии Киев «с целью недопущения распространения коронавируса» неоднократно прекращал пропуск жителей ДНР и ЛНР через линию разграничения. По данным украинского омбудсмена, в Донбассе с 2019 года в 27 раз уменьшилось количество переходов через КПП.

В 2014 году Киев начал проводить в отношении ДНР и ЛНР политику экономической блокады.

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