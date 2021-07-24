У Японии возникли новые претензии к России по территориям

Японские ученые заявили о территориальных претензиях к России в Антарктиде. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на доклад японского национального института полярных исследований» (NIPR).

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Азиатские исследователи апеллируют к тому, что в 1911—1912 годах в Западной Антарктиде побывала японская экспедиция. Поэтому японцам должны принадлежать Земля Мэри Бэрд и Земля Элсуэрта - пространство между 80 градусами и 150 градусами западной долготы. В 2012 году здесь были обнаружены большие запасы газа.

На побережье Земли Мэри Бэрд находится антарктическая станция «Русская». Её в Токио уже объявили «незаконной».

Претензии выдвигаются не впервые. В 1939 году Япония официально заявила о своих правах на территории в Антарктике. Однако Токио отказался от прав на любую часть Антарктического района по Сан-Францисскому мирному договору 1951 года.

Эксперты считают, что претензии Токио не стоит воспринимать всерьёз. Земли Антарктиды не могут принадлежать какому-либо государству. Это запрещено международным Договором об Антарктике 1959 года. Япония также подписала этот документ.

В 1820 году Антарктиду (в том числе Земли Мэри Бэрд и Элсуорта) открыли русские адмиралы Фаддей Беллинсгаузен и Михаил Лазарев.