В Черногории решили ужесточить эпидемиологические меры для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом говорится на сайте правительства страны.

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В частности, власти запретили массовые мероприятия, временно закрыли ночные клубы и разрешили вход в кафе только тем, кто получил хотя бы одну дозу вакцины, имеет справку о перенесенном COVID-19 или отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. Ограничения будут действовать с 23 июля по 2 августа.

На этот же срок было решено отменить любые массовые мероприятия в помещениях, а также фестивали. С августа они также могут возобновиться, но на тех же условиях, что и дискотеки.

Кроме того, со 2 августа в заведениях общественного питания смогут находиться только вакцинированные, имеющие отрицательный тест на COVID-19 или справку о перенесенной болезни.

В Министерстве здравоохранения Черногории напомнили, что исполнение живой музыки в помещениях ресторанов и кафе запрещено. Ее можно играть только на террасах на открытом воздухе.

Новые меры необходимы, несмотря на то, что, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ситуация с заражаемостью коронавирусной инфекцией в Черногории по-прежнему хорошая, отметили в ведомстве.