Монумент славы Советской армии демонтировали во Львове

Во Львове демонтировали две последние фигуры Монумента славы Советской армии. Об этом пишет издание Zaxid.net.

Фото: Twitter/@Karamzi92853872 Twitter/@Karamzi92853872

Сегодня настал черёд двух последних элементов — фигур советского воина и Родины-матери. Они, как и предыдущие элементы, сейчас направились в музей «Территория террора», — говорится на сайте издания.

На Украине с 2015 года действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистских режимов». Он запрещает, в частности, пропаганду советских символов и предполагает переименование городов и улиц, названных в честь советских госдеятелей.

Мемориал «Монумент боевой славы советских вооружённых сил» был открыт во Львове в 1970 году. Он состоит из 30-метровой стелы, бетонных фигур бойцов и отдельных фигур воина и Родины-матери.