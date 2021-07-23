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Украинским госслужащим запретили иметь иностранное гражданство

Lenta.ru
9 минут назад

Украинским государственным и муниципальным служащим, а также военным теперь запрещено иметь иностранное гражданство. Соответствующий указ подписал резидент Украины Владимир Зеленский. Документ обнародован на сайте главы государства.

Зеленский запретил госслужащим иметь иностранное гражданство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в декларациях лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, должна отображаться информация об отсутствии иностранного гражданства, а также документов, которые дают право на постоянное проживание на территории другого государства.

Кроме того, кабмину было поручено сообщить на заседании СНБО в августе этого года о результатах разработки и внесения на рассмотрение Верховной Рады Украины проектов законов, направленных на урегулирование вопросов двойного (множественного) гражданства.

В марте министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев прорабатывает вопрос о возможности дать право украинцам иметь второе гражданство. «Есть одно исключение — это страна-агрессор, с ней не может идти речь о любом двойном гражданстве», — сказал он, подразумевая Россию.

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