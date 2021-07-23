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Зеленский ввел санкции против компании Wildberries

Вероника Полынина
34 минуты назад

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций в отношении крупнейшего российского онлайн-ретейлера Wildberries и его основательницы Татьяны Бакальчук.

Зеленский ввел санкции против компании Wildberries
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Указ Зеленского, текст которого опубликован на сайте украинского президента, приводит в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), согласно которому вводятся экономические санкции против ряда компаний, в том числе Wildberries.

«Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз" (Wildberries). Срок действия - три года», - говорится в дополнении к указу.

Санкции затронут украинское, российское, польское, армянское, белорусское, киргизское, казахстанское подразделения онлайн-ретейлера.

Кроме того, вводятся персональные санкции в отношении основательницы компании Татьяны Бакальчук и ее мужа Владислава Бакальчука – совладельца Wildberries.

Санкции предусматривают блокировку активов, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

Согласно рейтингу журнала Forbes, Татьяна Бакальчук – самая богатая женщина России, ее состояние оценивается в 13,1 млрд долларов.

Подразделение Wildberries на Украине заработало в сентябре 2020 года.

В мире,Татьяна Бакальчук,Владимир Зеленский,Forbes,Украина,
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