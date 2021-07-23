Зеленский ввел санкции против компании Wildberries

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении экономических санкций против одного из крупнейших российских интернет-магазинов Wildberries. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

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Ранее решение о санкциях принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Ограничения вводятся также в отношении подразделений компании на Украине, в Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстане.

Также под санкции СНБО попал ряд организаций, связанных с непризнанной Донецкой народнйо республикой (ДР) и администрацией «временно неподконтрольного Украине Крыма».

Кроме того, согласно указу Зеленского, санкции вводятся против соучредителей интернет магазина Wildberries — Татьяны и Владислава Бакальчуков.