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Зеленский ввел санкции против компании Wildberries

News.ru
47 минут назад

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении экономических санкций против одного из крупнейших российских интернет-магазинов Wildberries. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Зеленский ввел санкции против компании Wildberries
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее решение о санкциях принял Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Ограничения вводятся также в отношении подразделений компании на Украине, в Польше, Армении, Белоруссии, Киргизии и Казахстане.

Также под санкции СНБО попал ряд организаций, связанных с непризнанной Донецкой народнйо республикой (ДР) и администрацией «временно неподконтрольного Украине Крыма».

Кроме того, согласно указу Зеленского, санкции вводятся против соучредителей интернет магазина Wildberries — Татьяны и Владислава Бакальчуков.

Ранее американский сенатор Тед Круз пообещал вернуть санкции против «Северного потока — 2».

В мире,Татьяна Бакальчук,Тед Круз,Владимир Зеленский,Украина,
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